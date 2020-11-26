«Пакет малыша» возвращается. Кабмин принял постановление

Кабмин принял проект постановления об одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка «пакет малыша» — документ приняли с однодневной доработкой. Соответствующий документ приняли на заседании 25 ноября.

«Пакет малыша» возвращается. Кабмин принял постановление
Фото: mind.ua

Кто получит пакет

Согласно постановлению, детям, рожденным начиная с 24 октября 2020 и до 1 июля 2021 включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения «пакет малыша».

В случае повреждения или недоукомплектованности пакета необходимо в течение 3 дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения в течение 30 дней «пакете малыша» по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

Где можно получить «пакет малыша»

«Выдавать «пакеты малыша» в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания», — напоминают в ОП.

Кроме этого, правительство должно утвердить порядок предоставления «пакета малыша», предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий восстановление выдачи «пакетов малыша» родителям после рождения ребенка.

Почему вернули

За возврат этих пакетов депутаты проголосовали 30 сентября.

«Пакет малыша» ввели в 2018 году, но в июле 2020 правительство решило заменить его на денежную выплату в 5000 гривен.

Изменения вступили в силу с 1 сентября. Чтобы получить выплату, нужно было обратиться в Приватбанка по социальной карте. Делать закупки за полученные деньги можно было только в заведениях торговли, которые присоединятся к публичному договору о реализации пилотного проекту монетизации, а не в любых магазинах.

Однако депутаты не согласились с такими изменениями. Вернуть именно натуральную помощь просили и в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Криклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарамиКриклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарами
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин продлил экономические санкции в отношении РоSSии до конца 2021 годаКабмин продлил экономические санкции в отношении РоSSии до конца 2021 года
Кабмин назначил главу ГоссервисстрояКабмин назначил главу Госсервисстроя
Кабмин еще на год перенес реализацию постановления о повышении зарплат учителямКабмин еще на год перенес реализацию постановления о повышении зарплат учителям
Завтра вступит в силу постановление Рады о своевременном информировании граждан об усилении карантинаЗавтра вступит в силу постановление Рады о своевременном информировании граждан об усилении карантина
Кабмин решил уволить и.о. министра энергетики Ольгу БуславецьКабмин решил уволить и.о. министра энергетики Ольгу Буславець
Кабмин не смог утвердить проект госбюджета-2021 ко второму чтению, - ЖелезнякКабмин не смог утвердить проект госбюджета-2021 ко второму чтению, - Железняк
Кабмин собирается закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирус за один миллиард гривенКабмин собирается закупить 6 млн экспресс-тестов на коронавирус за один миллиард гривен
В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Гетманцева с должности главы финкомитетаВ Раде зарегистрировали постановление об отзыве Гетманцева с должности главы финкомитета
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Рада приняла закон в пользу КоломойскогоРада приняла закон в пользу Коломойского
Последние новости
Подгружаем последние новости