«Пакет малыша» возвращается. Кабмин принял постановление

Кабмин принял проект постановления об одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка «пакет малыша» — документ приняли с однодневной доработкой. Соответствующий документ приняли на заседании 25 ноября.

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Кто получит пакет

Согласно постановлению, детям, рожденным начиная с 24 октября 2020 и до 1 июля 2021 включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения «пакет малыша».

В случае повреждения или недоукомплектованности пакета необходимо в течение 3 дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения в течение 30 дней «пакете малыша» по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

Где можно получить «пакет малыша»

«Выдавать «пакеты малыша» в учреждениях здравоохранения. Если в медучреждении нет такой помощи, ее можно получить в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания», — напоминают в ОП.

Кроме этого, правительство должно утвердить порядок предоставления «пакета малыша», предусмотрев с 1 июля 2021 возможность по желанию родителей получить вместо натуральной помощи соответствующие средства.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий восстановление выдачи «пакетов малыша» родителям после рождения ребенка.

Почему вернули

За возврат этих пакетов депутаты проголосовали 30 сентября.

«Пакет малыша» ввели в 2018 году, но в июле 2020 правительство решило заменить его на денежную выплату в 5000 гривен.

Изменения вступили в силу с 1 сентября. Чтобы получить выплату, нужно было обратиться в Приватбанка по социальной карте. Делать закупки за полученные деньги можно было только в заведениях торговли, которые присоединятся к публичному договору о реализации пилотного проекту монетизации, а не в любых магазинах.