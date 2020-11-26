Трамп помиловал экс-советника по нацбезопасности Флинна, осужденного за связи с РФ

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна, которого уличили в закулисных связях с Россией .

Об этом Трамп сообщил в Twitter .

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения", - написал Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

В феврале 2017 года генерал Флинн подал в отставку с должности советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в связи с обвинениями в закулисных связях с Россией . Оказалось, что за месяц до инаугурации Трампа Флинн в частной беседе обсуждал вопрос санкций с послом РоSSии в Штатах Сергеем Кисляком. В беседах с роSSийским дипломатом Флинн призвал Москву не слишком остро реагировать на введенные Бараком Обамой санкции, дав собеседнику понять, что обе стороны смогут пересмотреть этот вопрос после того, как присягу принесет новый президент. При этом нынешнему вице-президенту Майку Пенсу Флинн заявил, что не обсуждал санкции с представителями РоSSии.

После скандала президент США Дональд Трамп заявил о "полном доверии" Флинну.

Позже Флинн сознался, что получал деньги от роSSийских компаний за выступления с лекциями.