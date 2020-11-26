Украина в ТКГ инициирует новую встречу в нормандском формате до конца года

Украина призвала РоSSию официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые в прошлом году в Париже.

Украина в ТКГ инициирует новую встречу в нормандском формате до конца года
Олексій Арестович і Леонід Кравчук
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что глава украинской делегации в ТКГ

Леонид Кравчук во время переговоров обратился к роSSийской стороне как участнику ТКГ с требованием взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые на высшем уровне в Париже в 2019 году, до конца этого года.

"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает Украинская делегация в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

План предусматривает ряд условий для проведения выборов. Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Делегация РоSSии в ТКГ настаивает на принятии документа, поданного от ОРДЛО.

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