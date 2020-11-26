Садового объявили победителем на выборах мэра Львова

Разрыв между кандидатами составил 24,5%.

Садового объявили победителем на выборах мэра Львова
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Действующий городской голова Львова Андрей Садовый одержал победу на выборах мэра города, получив 62,25% поддержки избирателей.

Такие результаты выборов главы Львовской ОТГ обнародовала Львовская городская ТИК, сообщает Тvoemisto.tv.

За его оппонента по второму туру выборов, кандидата от партии "Европейская солидарность" Олега Синютку отдали голоса 37,75% избирателей. Таким образом разрыв между кандидатами составил 24,5%.

В первом туре выборов городского головы Львов 25 октября за Андрея Садового проголосовали 40,09% избирателей (91 131 голос), а за Олега Синютку - 31,1% (70 682 голосов). Тогда разрыв между кандидатами составил 8,99%.

Садовый был избран мэром Львова в 2006 году, в 2010-м переизбрался на эту должность. В 2014 году на досрочных выборах в Раду баллотировался по спискам "Самопомощи". В 2015-м вновь победил на выборах мэра Львова. О своем намерении баллотироваться и на выборах 20-го года сообщил в августе.

В 2013 году на Садового совершили два нападения. Через год его дом обстреляли из противотанкового гранатомета.

21 ноября прошлого года Садовому вручили подозрение. Его обвиняют по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной громаде Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Руского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Также за время председательства Садового был громкий скандал с центральной властью по вывозу мусора из Львова. Мусорный кризис во Львове начался в 2016 году из-за закрытия Грибовицкой свалки - единственного легального места для вывоза мусора из Львова и окружающих сел. Это произошло после масштабного пожара и обвала мусора, в результате чего погибли четыре человека - трое сотрудников ГСЧС и эколог, тело которого так и не нашли.

Некоторое время мусор из города не вывозили, другие полигоны страны отказывались принимать твердые бытовые отходы из Львова. Садовый обвинил в мусорной блокаде центральную власть.

Летом 2017 года горсовет под давлением центральной власти вынужден была передать обязанности вывоза и захоронения мусора с доплатой Львовской ОГА.

В начале июля 2019-го Львовская мэрия после того, как Порошенко и Синютка покинули свои должности, вернула себе функцию вывоза и захоронения мусора.

В июле 2019 года президент Украины

Владимир Зеленский пообещал львовскому мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" города в 2016-2017 годах.

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