Гармаш обвинил представителей ОБСЕ в ТКГ в подыгрывании РоSSии

По его мнению, ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора.

Представитель оккупированного Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш обвинил представителей ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в предвзятости по отношению к украинской делегации.

Об этом он сообщил в Facebook.

"К сожалению, вынужден отметить, что, на мой субъективный взгляд, ОБСЕ играет роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора. Предвзятость заметна уже не только на уровне рабочих подгрупп, но и во время самой ТКГ. Я уже не говорю о том, что представители ОБСЕ не замечают заявлений представителей ОРДЛО от РоSSии, когда они называют себя какими-то тремя буквами или "республиками". Речь об элементарном уважении, когда первый президент Украины (глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук - ред.) поднимает руку, чтобы высказаться, а его не замечают, передавая слово трем буквам. Когда (глава роSSийской делегации Борис) Грызлов хочет что-то сказать, - он просто включает микрофон и говорит", - сообщил Гармаш.

"Нас, представителей ОРДЛО от Украины, ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных роSSийской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска. Минские соглашения и само понятие "ТКГ" ОБСЕ трактует почему-то исключительно в московском ракурсе", - добавил представитель.

По его мнению, такое положение вещей может заставить Украину изменить свою тактику переговоров в Минском процессе.

"Если мы не хотим еще 6 лет ходить по кругу бессмысленной крови, очерченном московским циркулем, нам придется что-то менять. А мы не хотим. Даже на субъективном уровне заметно, что наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации. Пора называть вещи своими именами. Даже если это не дипломатично", - резюмировал Гармаш.

Напомним, украинская сторона подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

План предусматривает ряд условий для проведения выборов. Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

Делегация РоSSии в ТКГ настаивает на принятии документа, поданного от ОРДЛО.