РоSSия в ТКГ пытается заставить Украину принять план урегулирования, представленный ОРДЛО - Гармаш

Делегация РоSSии в трехсторонней контактной группе (ТКГ) избегает представления плана урегулирования ситуации на Донбассе от своего имени и настаивает на принятии документа, поданного от ОРДЛО.

Об этом в Facebook сообщил представитель оккупированного Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, сегодня во время переговоров глава украинской делегацией Леонид Кравчук в очередной раз предложил РФ официально представит в ТКГ план действий по урегулированию ситуации на Донбассе от роSSийской делегацией, или представит план ОРДЛО от имени роSSийской делегации. На это глава роSSийской делегацией Борис Грызлов заявил, что, если бы такой план и появился, то это было бы "вмешательством РоSSии во внутренние дела Украины, на что РоSSия, конечно же, пойти не может".

"Сегодня была самая жесткая ТКГ на моей памяти. Они (роSSийская сторона - ред.) достали даже всетерпеливого, дипломатического Кравчука! Простая и понятная, казалось бы, вещь - если ОРДЛО Украины не являются членами ТКГ (Украина, РоSSия, ОБСЕ), то как можно рассматривать на уровне ТКГ - международных консультаций - документ, поданный этим нечленом? Тем более что в Минском комплексе мероприятий, к выполнению которого нас постоянно призывают россияне, функции ОРДЛО четко обозначены: согласовывать и консультировать - ничего другого, по политическому урегулированию, там нет", - пояснил Гармаш.

Он отметил, что все решения, наработанные в ТКГ, будет рассматривать Верховная Рада Украины. Такое рассмотрение невозможно, если другая сторона конфликта не хочет подавать его от своего имени, а продвигает его от стороны, которая не является членом ТКГ, не является субъектом переговоров и не несет ответственности за невыполнение принятых решений.

"То у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, то она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и снижение роли Нормандской четверки, в которой РоSSия оказалась одна против трех. Сегодня на ТКГ это было особенно очевидно", - резюмировал Гармаш.

Напомним, подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

План предусматривает ряд условий для проведения выборов. Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.