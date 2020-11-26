Съезд судей, на котором должны назначить судью КСУ, перенесли на конец февраля

Основанием для такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в государстве.

Съезд судей, на котором должны назначить судью КСУ, перенесли на конец февраля
Фото: facebook/Прес-служба Ради суддів України

Очередной съезд судей Украины, который должен назначить судью Конституционного суда Украины, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится 23-25 февраля 2021 года.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Совета судей Украины (ССУ), сообщает пресс-служба ССУ.

Это решение поддержали 24 члена Совета из 25 присутствующих на заседании.

Отмечается, что основанием для такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в государстве, а также письмо Министерства здравоохранения Украины, в котором отмечается, что "эпидемическая ситуация по распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, значительно усложняется", а также рекомендуется "провести съезд судей Украины в дистанционном формате".

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич уточнил, что Совет судей Украины ранее обратился в Министерство здравоохранения Украины, чтобы получить четкие и детализированные рекомендации относительно условий, при соблюдении которых можно было бы провести судейский форум. Впрочем, по сути "получили запрет проводить съезд».

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ из 18-ти. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.

Ранее КСУ обнародовал заявление, в котором сообщалось, что работа Конституционного Суда Украины не заблокирована, и он возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения судей, заболевших коронавирусом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Криклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарамиКриклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарами
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Блок рекламы


Похожие новости
Заседание по делу Шеремета перенесли на неопределенный срок из-за болезни судьиЗаседание по делу Шеремета перенесли на неопределенный срок из-за болезни судьи
Второй тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря - ОпораВторой тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря - Опора
Помпео: США и Европа должны вместе ответить на вызовы ТурцииПомпео: США и Европа должны вместе ответить на вызовы Турции
Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"
Несколько судей КСУ заболели коронавирусомНесколько судей КСУ заболели коронавирусом
Гриневецкого могут назначить на должность главы Одесской ОГА, несмотря на люстрацию, - Соня КошкинаГриневецкого могут назначить на должность главы Одесской ОГА, несмотря на люстрацию, - Соня Кошкина
Апелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета БроваровАпелляционный суд обязал назначить повторные выборы мэра и горсовета Броваров
"Евросолидарность": результаты выборов должны были объявить три дня назад"Евросолидарность": результаты выборов должны были объявить три дня назад
Порошенко призвал избирать судей КС только после проверки Советом международных экспертовПорошенко призвал избирать судей КС только после проверки Советом международных экспертов
Рада не смогла назначить судей Конституционного судаРада не смогла назначить судей Конституционного суда
Последние новости
Подгружаем последние новости