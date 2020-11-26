Съезд судей, на котором должны назначить судью КСУ, перенесли на конец февраля

Очередной съезд судей Украины, который должен назначить судью Конституционного суда Украины, четырех членов Высшего совета правосудия и избрать новый состав Совета судей Украины, состоится 23-25 февраля 2021 года.

Такое решение приняли на внеочередном заседании Совета судей Украины (ССУ), сообщает пресс-служба ССУ.

Это решение поддержали 24 члена Совета из 25 присутствующих на заседании.

Отмечается, что основанием для такого решения стало ухудшение эпидемической ситуации в государстве, а также письмо Министерства здравоохранения Украины, в котором отмечается, что "эпидемическая ситуация по распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2, значительно усложняется", а также рекомендуется "провести съезд судей Украины в дистанционном формате".

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич уточнил, что Совет судей Украины ранее обратился в Министерство здравоохранения Украины, чтобы получить четкие и детализированные рекомендации относительно условий, при соблюдении которых можно было бы провести судейский форум. Впрочем, по сути "получили запрет проводить съезд».

Согласно Конституции, съезд судей Украины назначает 6 судей КСУ из 18-ти. Сейчас одно из мест в КСУ по этой квоте остается вакантным.

Ранее КСУ обнародовал заявление, в котором сообщалось, что работа Конституционного Суда Украины не заблокирована, и он возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения судей, заболевших коронавирусом.