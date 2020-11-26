Порошенко призвал политические лагеря во Львове к сотрудничеству

«Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы».

Порошенко призвал политические лагеря во Львове к сотрудничеству
Фото: скрін відео

Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко поблагодарил львовян за поддержку на местных выборах и призвал политические лагеря наладить конструктивное сотрудничество. Об этом он написал в Facebook.

«Низкий поклон львовянам за особо высокий уровень поддержки «Европейской Солидарности» на выборах в областной и городской советы. Спасибо тем, кто в первом и втором турах поддержал Олега Синютку. Спасибо всем, кто проявил неравнодушие и принял участие в голосованиях», - написал Порошенко.

По его убеждению, первое, что сейчас должны сделать оба лагеря - завершить избирательную кампанию и обуздать эмоции, бушующие несколько последних дней. «Одни, к сожалению, приняли хотя и законное, но поспешное решение. А другие, к сожалению, пытаются разыграть роль жертвы. Решение же львовян мудрое: будет власть, и будет оппозиция, как это и должно быть при демократии», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».

«И обоим следует как можно скорее обеспечить старт новоизбранного местного самоуправления на благо Львовской объединенной территориальной громады», - подчеркнул Порошенко.

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