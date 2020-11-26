Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали "безвиз"

Дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены лишь в сентябре 2019 года.

Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали "безвиз"
Фото: https://twitter.com/VPrystaiko

Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали соглашение о безвизовом режиме.

Об этом написал в Twitter посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Сегодня вместе с Его Экселенцией, верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - заявил Пристайко.

Посол отметил, что дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены лишь в сентябре 2019 года.

Напомним, с 1 августа Украина открыла безвиз для арабских стран, Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова. Зеленский стремится привлечь туристов отменой виз.

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