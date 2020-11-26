Украина присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ за кибератаку на Бундестаг

Украина и еще 6 государств присоединились к санкциям ЕС в отношении граждан и структур РоSSии, ответственных за кибератаки на Бундестаг в 2015 году.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Напомним, в октябре ЕС и Великобритания приняли санкции против РоSSии за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО. Индивидуальные санкции подразумевают замораживание банковских активов и запрет на поездки в ЕС . Под санкции попали Дмитрий Бадин из 85-го Главного центра специальных операций Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ и начальник Главного разведывательного управления Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков. Санкции введены также против 85-го Главного центра специальных операций ГУ Генштаба ВС РФ .

Немецкое правительство предложило странам-членам Европейского Союза ввести общие санкции за масштабную хакерскую атаку на Бундестаг пять лет назад. В федеральном правительстве Германии считают, что к ней был причастен хакер Главного разведывательного управления Генерального штаба РоSSийской Федерации. Хакерская атака на компьютерную систему Бундестага стала в то время крупнейшим преступлением в Германии.