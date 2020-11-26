Все материалы для строительства Мемориала Героев Небесной сотни были закуплены, заявили в музее Майдана

Сегодня остаток средств на казначейском счете музея составляет 9,8 млн грн, а на текущем - 12,7 млн.

В Национальном музее Революции достоинства опровергли информацию о якобы расхищении средств на строительство Мемориала Героев Небесной сотни, поскольку все необходимые материалы были закуплены.

Об этом заявила на пресс-конференции заведующая строительным отделом музея Наталья Бойкив, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Когда говорят, что деньги были украдены, - это неправда: материалы все есть", - сказала Бойкив.

По ее словам, согласно с экспертным отчетом "общая сметная стоимость - это 170 млн 877 тыс. грн, из которых 154 млн - это средства, которые выделяются на само строительство для генподрядчика". В результате проведенных в конце 2018 года тендерных торгов, в частности их второго тура, победителем стало ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-реставрация".

Музей заключил с этой компанией договор на сумму 148,8 млн грн, за которые она согласилась построить мемориал Героев Небесной сотни. Впоследствии, согласно решению Кабмина, генподрядчику был выдан аванс в сумме 111 млн грн. Но строительство не началось.

Бойкив заявила, что активисты, а также Генпрокуратура не позволили начать строительство.

"Но у нас есть эти месяцы, когда генподрядчик, поскольку есть технология производства, закупает все материалы. Большинство материалов - импортного производства, и доставка, растаможивание заняли около двух-трех месяцев. Из этих 111 млн грн были закуплены: белый гранит (32 млн 325 тыс. грн), осветительные приборы (8 млн 646 тыс. грн) и деревья - липы, которым 20-24 года, кабельно-проводниковая продукция (5,6 млн грн)", - сказала Бойкив.

Она отметила, что на сегодня остаток средств на казначейском счете составляет 9,8 млн грн, а на текущем - 12,7 млн.

В свою очередь глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович заявил, что Музей Революции достоинства и Мемориал Небесной сотни - это два строительных объекта, поэтому "есть Музей Революции достоинства как юрлицо, которое должно построить музей, и есть Мемориал, который должен быть построен на аллее Небесной сотни".

Напомним, позавчера в Национальный музей Революции Достоинства, где на прошлой неделе прошли обыски, пришли с новой проверкой.

19 ноября в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что выявлены финансовые нарушения в Музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен. Основные же следственные действия ведутся в отношении генподрядчика, который должен был построить мемориальный комплекс. На его счет был переведен аванс в 111 млн, а осталось там только около 10 млн, при этом музей не построен. Впрочем, строительство музея пока невозможно, поскольку земельный участок арестован: там проводят следственные действия и эксперименты, необходимые для расследования расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

В Киевской городской прокуратуре считают, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были расхищены. Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты.

В музее сообщили, что подрядчик потратил этот аванс на другие цели, кроме тех, что прописаны в контракте. Он предоставлял информацию о закупленных деревьях и граните - это самые дорогие статьи расходов, а также на другие материалы для мемориала. Подрядчик закупил 105 деревьев и особый гранит, который привезли из-за границы и который хранится сейчас в Украине. При музее создан отдельный профессиональный отдел, занимающийся всеми вопросами, связанными со строительством.