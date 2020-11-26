В ОАСК обжаловали карантин выходного дня

В Окружной административный суд Киева подали иск к Кабинету министров с требованием отменить карантин выходного дня.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме отмены карантина, истец просит суд взыскать с Кабмина в его пользу компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч грн.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу. Ранее в ОАСК уже были поданы три иска об отмене карантина выходного дня, по двум из них открыты производства.

Напомним, в июле Конституционный суд начал рассмотрение представления Верховного суда о соответствии Конституции установленных Кабмином и Верховной Радой карантинных ограничений.

4 июня в Конституционный Суд поступило представление Верховного Суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой.

О том, что Верховный Суд планирует обратиться по этому вопросу в КС, стало известно в мае. В тексте проекта речь шла о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и др.