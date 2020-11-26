Кабмин продлил экономические санкции в отношении РоSSии до конца 2021 года

Документ вносит поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года, предусматривающее ограничение импорта продукции, происходящей из РоSSии.

Кабмин продлил экономические санкции в отношении РоSSии до конца 2021 года
Фото: kp.ua

Кабинет министров на заседании принял постановление о продлении до конца 2021 года торговых санкций в отношении товаров, происходящих из РоSSии.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Проектом постановления предлагается продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ", - говорится пояснительной записке к постановлению.

Документ вносит поправки в правительственное постановление №1166 от 30 декабря 2015 года, предусматривающее ограничение импорта продукции, происходящей из РоSSии.

Согласно постановлению правительства от 30 декабря 2015 года, № 1146, ко всем товарам происхождением из РФ применяются ставки ввозной пошлины, при этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется. Такие ограничения действуют со 2 января 2016 года, с тех пор их ежегодно продляют.

Напомним, в декабре 2018-го Кабинет Министров одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о применении санкций к юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией РоSSии сроком на три года. Перечень юрлиц, попавших под ограничения, имеет гриф "для служебного пользования".

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