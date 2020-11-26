В Госслужбе морского и речного транспорта разоблачили схему вымогательства взяток за выдачу удостоверений судоводителей (фото)

Столичные правоохранители разоблачили схему вымогания и получения взяток при выдаче удостоверений судоводителей в Государственной службе морского и речного транспорта Украины. Правоохранители задержаны должностное лицо Государственной службы морского и речного транспорта Украины и посредника, уличенных в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица Государственной службы морского и речного транспорта Украины, привлекая к противоправной деятельности представителей частных компаний, осуществляющих деятельность по обучению судоводителей маломерных судов, организовали схему получения неправомерной выгоды за сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя.

Согласно распределению ролей, работник школы при осуществлении набора в учебные группы сообщал слушателям, что сдача экзаменов и выдача удостоверений судоводителя маломерного судна будет происходить в Киевской госакадемии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, но успешная сдача экзаменов возможна только при предоставлении неправомерной выгоды в адрес должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины. В случае отказа предоставлять неправомерную выгоду, экзамен сдать будет невозможно.

24 ноября в ходе совместной спецоперации правоохранителей во время передачи неправомерной выгоды в размере 10 тыс. гривен был задержан работник школы, которая обязывалась обеспечить за указанные средства беспрепятственную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений судоводителя маломерного судна.

Кроме того, во время проведения неотложного обыска у старшего государственного инспектора отдела ведения Судовой книги Украины Департамента предоставления административных услуг Морской администрации изъята часть денежных средств, которые ранее передавались работникам школы.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении вышеуказанным лицам и избрании им меры пресечения. Кроме того, в рамках следствия проверяется причастность к преступлению других лиц.

Фото: Киевская городская прокуратура