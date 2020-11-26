Правительство дало "Нафтогазу Украины" право на освоение Черноморского шельфа без конкурса

По словам Коболева, крупнейшие ресурсы газа Украине сосредоточены именно на шельфе - 1-2 трлн куб. м.

Правительство дало "Нафтогазу Украины" право на освоение Черноморского шельфа без конкурса
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров на заседании в среду принял постановление "О внесении изменений в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами", которым дал НАК "Нафтогаз Украины" право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

"Сегодня правительство приняло важное решение: поручило Нафтогазу провести геологическое изучение украинской части Черноморского шельфа и предоставило компании право на получение специальных разрешений на освоение нефтегазовых участков на море. Мы, со своей стороны, настроены решительно и готовы в кратчайшие сроки начинать сейсмические исследования на море, после решения официальных процедур", - говорится в сообщении.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствовавший онлайн на заседании Кабмина, сообщил, что сбор за получение специального разрешения на добычу устанавливается в размере 10% начальной цены на аукционе, если глубина моря до 100 метров, и 1%, если глубина моря более 100 метров.

"За этот год потребление газа составляет 29,8 млрд кубов, а уровень собственной добычи - 20,7 млрд кубов. Существующие месторождения газа истощены на 80%. Таким образом Кабмин рассчитывает увеличить собственную добычу за счет добычи на шельфе Черного моря", - сообщил Гончаренко.

Он добавил, что министр финансов Сергей Марченко голосовал против этого постановления.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания в 2021 году, через несколько месяцев после того, как получит лицензию, готова начать сейсмику.

"Это шанс, которого Украина ждала последние 10 лет: серьезная государственная компания готова инвестировать собственные средства в энергонезависимость и привлекать реального иностранного инвестора-партнера для разработки. Сейчас никто достоверно не знает, где именно находятся запасы газа, насколько сложно и дорого будет поднять его на поверхность. Энергетическая политика Запада - все больше ограничивать инвестиции в добычу углеводородов", - написал Коболев.

По его словам, наибольшие ресурсы газа Украине сосредоточены именно на шельфе - 1-2 трлн куб. м.

"Это решение позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать рабочие места, наполнить как местные, так и государственный бюджет Украины. Главное, что к разработке шельфа компания сможет приступить сразу после принятия нормативного акта и прохождения процедуры", - сказал на заседании правительства министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Напомним, в 2012 году Украина провела конкурс на заключение соглашения о разделе продукции со Скифского участка на шельфе Черного моря, его победителем стал консорциум во главе с ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрийская OMV в лице румынской "дочки" Petrom (15%) и НАК "Надра Украины" (10%).

Добыча так и не начался из-за роSSийской оккупации Крыма.

В марте 2019-го Кабинет Министров решил объявить конкурс на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по разработке нефтегазоносного участка на шельфе Черного моря.

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