"Дыра в госбюджете на 2020 год будет по меньшей мере 40 млрд гривен", - нардеп Железняк

Железняк отметил, что перед властью сейчас большой вызов - найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.

"Дыра в госбюджете на 2020 год будет по меньшей мере 40 млрд гривен", - нардеп Железняк
Фото: facebook/Ярослав Железняк

Первый заместитель главы финансового комитета Рады, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что дыра в государственном бюджете на 2020 год будет как минимум в 40 миллиардов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Голос".

"По меньшей мере 40 миллиардов гривен - такой будет дыра в госбюджете на 2020 год. Украина провалила выполнение требований перед международными партнерами, поэтому не сможет найти деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета. Это означает, что государство пока еще способно платить зарплату, пенсии, рассчитываться по внешнему долгу и выделять средства на некоторые программы по оборонной отрасли. Но на все остальное денег нет", - говорится в сообщении.

Железняк отметил, что перед властью сейчас большой вызов - найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.

"Огромную дыру в бюджете хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст - из-за постыдных решений по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало. Потому перед властью сейчас большой вызов - найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы. По нашим подсчетам, от 50 до 120 млрд гривен расходов не сможет оплатить государство. И это почувствует каждый - где-то не достроят дорогу, не закроют крышу в школе, а где-то не выплатят зарплату работникам", - сказал нардеп.

Напомним, Государственная казначейская служба с 20 ноября начала финансировать только защищенные расходы, такие как заработные платы работников бюджетной сферы, пенсии, социальные выплаты, погашение долгов. На остальные в бюджете 2020 года не хватает денег. Подобного не было уже лет десять.

В первую очередь это означает, что прекращено финансирование капитальных расходов, таких как ремонт, реконструкция, строительство. Таким образом, ограничение коснется и так называемого "большого строительства" - ремонта и строительства дорог и другой инфраструктуры.

Бюджет Украины базировался на прогнозе, что государство будет работать с Международным валютным фондом. Но по факту Украина получила только один транш от МВФ вместо трех ожидавшихся.

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