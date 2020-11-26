Кабмин назначил главу Госсервисстроя

Кабинет министров Украины на заседании принял ряд кадровых решений.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Василий Мокан.

Так, правительство назначило:

Дюжилову Наталью Александровну - главой Государственной сервисной службы градостроительства Украины (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Процка Владимира Владимировича - заместителем главы Государственной службы экспортного контроля Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).

Также Кабмин уволил:

Романовича Дмитрия Олеговича - с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в соответствии с абзацем 4 части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти").

Шевченко Павла Владимировича - с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (по собственному желанию).

Правительство приняло проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на Сосиновича Дмитрия Александровича (начальник Управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области).

Правительство согласовало проекты указов главы государства относительно глав ОГА:

увольнения Петрова Алексея Геннадиевича - с должности главы Закарпатской ОГА (по соглашению сторон).

назначения Полоскова Анатолия Александровича - главой Закарпатской ОГА.

увольнения Кучера Алексея Владимировича - с должности главы Харьковской ОГА.

назначения Тимчук Айны Леонидовны - главой Харьковской ОГА.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета. В этот же день глава государства назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации (ОГА).

5 ноября Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.

Решения о кадровых изменениях на своей странице в Facebook прокомментировал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он пояснил, что увольнение этих трех губернаторов связано с мониторингом состояния дел в регионах. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что увольнение руководителей ОГА продлится по результатам местных выборов.