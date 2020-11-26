Кабмин назначил главу Госсервисстроя
Контракт заключен на период действия карантина.
Кабинет министров Украины на заседании принял ряд кадровых решений.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат Василий Мокан.
Так, правительство назначило:
- Дюжилову Наталью Александровну - главой Государственной сервисной службы градостроительства Украины (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
- Процка Владимира Владимировича - заместителем главы Государственной службы экспортного контроля Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина).
Также Кабмин уволил:
- Романовича Дмитрия Олеговича - с должности заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в соответствии с абзацем 4 части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти").
- Шевченко Павла Владимировича - с должности заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (по собственному желанию).
Правительство приняло проект распоряжения о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на Сосиновича Дмитрия Александровича (начальник Управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области).
Правительство согласовало проекты указов главы государства относительно глав ОГА:
- увольнения Петрова Алексея Геннадиевича - с должности главы Закарпатской ОГА (по соглашению сторон).
- назначения Полоскова Анатолия Александровича - главой Закарпатской ОГА.
- увольнения Кучера Алексея Владимировича - с должности главы Харьковской ОГА.
- назначения Тимчук Айны Леонидовны - главой Харьковской ОГА.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета. В этот же день глава государства назначил Василия Хому главой Сумской областной государственной администрации (ОГА).
5 ноября Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных государственных администраций.
Решения о кадровых изменениях на своей странице в Facebook прокомментировал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Он пояснил, что увольнение этих трех губернаторов связано с мониторингом состояния дел в регионах. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что увольнение руководителей ОГА продлится по результатам местных выборов.