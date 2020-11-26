Обвиняемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец через суд собирается восстановиться на службе

"На любую должность в ГУНП Украины в городе Киеве".

Обвиняемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец через суд собирается восстановиться на службе
Александр Маринченко
Фото: Сергей Нужненко

В Святошинском суде Киева 25 ноября прошло очередное заседание по делу о расстрелах на улице Институтской 20 февраля 2014 года. После заседания адвокат обвиняемого бывшего сотрудника "Беркута" Александра Маринченко — Стефан Решко — сообщил, что его подзащитный восстанавливается на службе в МВД через суд.

"Александр Маринченко восстанавливается на работе в органах МВД. В судебном порядке. Он был уволен. В Окружной административный суд Киева (подали иск - ред.). Причиной увольнения его со службы в полиции была неявка на работу в течение определенного периода времени", - прокомментировал Стефан Решко.

На уточняющий вопрос журналистки, на какую именно должность восстанавливается Александр Маринченко, адвокат ответил - "милиционера".

"Милиционер. На ту должность, с которой он был уволен. На любую должность в ГУНП Украины в городе Киеве", - добавил Решко.

Напомним, что 20 октября Святошинский суд Киева принял решение об объявлении в розыск троих обвиняемых в расстрелах на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года экс-сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Они не появляются в зале суда на заседании - после того, как в декабря 2019 года их включили в списки на обмен и обвиняемые выехали на неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей. Адвокаты экс-беркутовцев говорят, что их подзащитные не могут приехать в Киев, потому что не имеют паспортов, чтобы пересечь линию разграничения на Донбассе, а также из-за карантина с начала пандемии коронавируса.

Согласно статье 323 Уголовно-процессуального кодекса Украины, суд не может начаться, если на него не явились обвиняемые. Поскольку на заседание по делу о расстрелах 20 февраля 2014 года приходят только двое обвиняемых из пяти, то дело, по сути, не заслушивают. Соответственно, за почти год рассмотрения дело не продвинулось вперед нисколько.

Вместе с тем двое других обвиняемых - Сергей Тамтура и Александр Маринченко - в феврале этого года вернулись после обмена домой и посещают судебные заседания. Они рассказали о том, как готовился обмен.


Тетяна Безрук, LB.ua

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