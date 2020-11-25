Саакашвили заявил, что экономика Украины несется в пропасть

Саакашвили заявил, что экономика Украины несется в пропасть

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили считает, что Украина столкнется с жестким бюджетным кризисом, и в начале следующего года страну ждут проблемы с выплатой зарплат и пенсий. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года", - сказал М.Саакашвили.

По его мнению, ситуацию может смягчить подписание соглашения с МВФ.

"Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат", - сказал М.Саакашвили.

"Такого не было в Украине с 1990-х годов. Поэтому, когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. ... Просто с закрытыми глазами идем в пропасть", - добавил он.

По словам М.Саакашвили, правительство "практически не функционирует" и "будто бы существует в параллельном мире".

МинПром


МинПром по материалам Бизнес Цензор

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