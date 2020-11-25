ВАКС из-за решения КСУ отменил приговор экс-нардепу Бобову

Суд не удовлетворил ходатайство о возврате 51 000 грн штрафа.

Высший антикоррупционный суд отменил решение о недостоверном декларировании бывшего народного депутата Геннадия Бобова.

Об этом шла речь на заседании суда.

"Приговор Высшего антикоррупционного суда от 26 февраля 2020 года, которым Бобов Геннадий Борисович признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, отменить", - говорится в постановлении суда.

Таким образом, уголовное производство в отношении Бобова закроют.

Другие ходатайства защиты суд не удовлетворил, в том числе и возвращение штрафа в 51 тыс.

Постановление может быть обжаловано в Высшей палате ВАКС в течение семи дней.

Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд признал виновным и оштрафовал на 51 000 гривен бывшего народного депутата Украины Геннадия Бобова, внесшего недостоверные данные в декларацию. Он не задекларировал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен.

28 января Бобова заподозрили во внесении недостоверных данных в декларации.

В мае 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко решил внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Бобова. Бобова подозревали по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Позже Бобов уплатил в государственный бюджет 37,9 млн гривен в виде начислений по налоговым обязательствам, но пообещал судиться за них. Луценко после этого отозвал представление.

Через год Бобов отсудил у государства 38 млн гривен.