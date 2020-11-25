Шмыгаль: "Готовимся ко всем возможным сценариям и вероятному карантину на зимние праздники"

Правительство разрабатывает план реагирования на возможный всплеск заболеваемости.

Шмыгаль: "Готовимся ко всем возможным сценариям и вероятному карантину на зимние праздники"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития эпидемии коронавируса и вероятному карантину на зимние праздники.

Об этом глава правительства сообщил на заседании.

Он пояснил, что окончательную эффективность карантина выходного дня можно будет оценить в начале декабря. Благодаря ограничениям на выходных в Украине фиксируется уменьшение мобильности населения до самого низкого уровня, как было во время локдауна весной.

"Результатом (карантина, - Ред.) должен стать выход на плато в начале декабря. Определенное улучшение уже есть сегодня по количеству занятых мест в больницах", - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас о введении более жестких мер речь не идет, но "конец декабря-начало января - это период праздников, может дать толчок к всплеску заболеваемости".

"Правительство говорит открыто, что разрабатываем план реагирования на такие ситуации и на случай ухудшения. Наши шаги должны быть понятными", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, что министр культуры Александр Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники. Он считает, что лучше отказаться в праздники от массовых мероприятий и провести их в режиме онлайн.

Ранее в Минздраве заявили, что потребуют от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно будут выявлять 30 тысяч больных коронавирусом.

Сегодня вступило в силу постановление парламента, согласно которому правительство должно информировать об усилении карантина не менее чем за семь дней. Сейчас до конца ноября действует карантин выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможность локдауна. Когда именно могут ввести локдаун, Степанов не сказал. По его словам, пока ежедневный прирост количества больных остается в пределах 15 тысяч, "медицинская система работает в достаточно напряженном графике, но это не критические вещи".

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