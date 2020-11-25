45% украинцев выступили за функционирование храмов во время карантина, но с ограничениями

Во время жесткого карантина в марте-мае 68% опрошенных не посещали церковь.

45% украинцев уверены, что во время пандемии коронавируса храмы и молитвенные дома должны функционировать, но с соблюдением всех санитарных правил. 12% высказались против любых ограничений.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова с 1 по 8 октября.

"Относительное большинство (45%) граждан уверены, что во время пандемии храмы и молитвенные дома должны функционировать, но с соблюдением всех санитарных правил (от 60% жителей Запада до 28% - Юга, от 67% верующих УГКЦ до 37% "просто христиан")", - говорится в сообщении по результатам исследования.

Вместе с тем 36% опрошенных уверены, что храмы и молитвенные дома функционировать не должны, поскольку это опасно (от 63% жителей Юга до 21% - Запада, от 47% "просто христиан" до 17% верующих УГКЦ).

Лишь 12% опрошенных высказались против любых ограничений в функционировании храмов и молитвенных домов (от 15% жителей Запада до 4% - юга, от 19% верующих УПЦ (МП) до 6% "просто христиан").

Для того, чтобы карантинные ограничения не препятствовали соблюдению принципа свободы совести и реализации потребностей верующих, была организована трансляция религиозных служб в сети Интернет. Участие в этих службах принимали 13% опрошенных (от 39% жителей Запада до 4-5% жителей остальных регионов, от 56% верующих УГКЦ до 6% "просто христиан" и "просто православных").

Результаты исследования показали, что во время жесткого карантина в марте-мае большинство (68%) опрошенных не посещали церковь или молитвенный дом (от 61% жителей Запада до 77% - Юга и Востока) еще 26% - сократили частоту посещений, и только 7% - не приняли во внимание карантин (от 11% верующих УПЦ (МП) до 3% - УГКЦ).

На прошлой неделе состоялась встреча чиновников с Всеукраинским советом церквей. Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал церковных лидеров не допустить вспышки ковида в период зимних праздников.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Минздрав в будущем готов рассмотреть норму, которая работала раньше, об ограничении количества людей в храмах на метр квадратный площади здания.