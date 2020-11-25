Кипрская церковь официально признала ПЦУ

Решение о признании ПЦУ было принято 10 голосами против семи.

Священный Синод Кипрской церкви поддержал решение архиепископа Хризостома и признал Православную церковь Украины.

Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Священный Синод Кипрской Церкви поддержал решение своего Предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Хризостома II о признании автокефалии Православной Церкви Украины. Таким образом была де-юре завершена процедура признания нового - автокефального - статуса Украинской Церкви со стороны Кипрской Православной Церкви, которая была начата раньше", - написал он в телеграм-канале.

В коммюнике Синода Кипрской православной церкви, который поддержал решение архиепископа Хризостома признать ПЦУ, говорится, что "Священный Синод Церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением Блаженнейшим Архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как Предстоятеля Церкви Украины, и решил не выступать против этого решения Его Блаженства".

В то же время Священный Синод "ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом Церкви Христовой".

Митрополит Киккский Никифор (ключевой иерарх из промосковской оппозиции признанию ПЦУ) заявил после заседания, что решение о признании ПЦУ было принято 10 голосами против 7, сообщил в фейсбуке архиепископ ПЦУ Евстратий (Зоря).

Напомним, в марте Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ. Имя Епифания помянули в стамбульском соборе Святого Георгия во время божественной литургии во главе с Вселенским патриархом Варфоломеем. Ему сослужил предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кипрская церковь стала четвертой, которая признала ПЦУ, после Вселенского патриархата, Элладской и Александрийской церквей.

Следующими Православную церковь Украины могут признать Румыния, Болгария и Грузия.