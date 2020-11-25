Канада выделит Украине $ 7 млн на борьбу с насилием

25 ноября стартовала международная кампания "16 дней против насилия".

Канада выделит Украине $ 7 млн на борьбу с насилием
Фото: sdecoret/Depositphotos

Правительство Канады профинансирует новый проект на сумму 7 млн долларов для помощи 30 украинским общинам в предотвращении и реагировании на сексуальное и гендерно обусловленное насилие.

Об этом сказала посол Канады в Украине Лариса Галадза в выступлении на открытии выставки "Дело в том ...", посвященной проблеме домашнего насилия, сообщает Укринформ.

"Искоренение сексуального и гендерно обусловленного насилия является ключевым приоритетом для Канады как дома, так и здесь, в Украине ... Мне очень приятно объявить о финансировании правительством Канады нового проекта стоимостью 7 млн долларов для помощи 30 общинам для предотвращения и реагирования на сексуальное и гендерно обусловлено насилие. На общегосударственном уровне проект также будет помогать национальным институтам предоставлять услуги жертвам и финансировать программы предотвращения насилия", - сказала Галадза.

Она добавила, что реализовывать этот проект будет Фонд народонаселения ООН и выразила надежду на дальнейшее тесное сотрудничество по этому вопросу с правительством Украины и местными властями, а также общественными организациями.

Сегодня стартовала международная кампания "16 дней против насилия". Она проводится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Ее цель - привлечь внимание общества, научить не замалчивать проблему и не отворачиваться от тех, кому очень нужна помощь.

Напомним, в сентябре Зеленский назвал домашнее насилие второй после ковида проблемой в Украине. Президент подписал указ о предотвращении домашнего насилия.

В Украине за полгода количество сообщений о домашнем насилии увеличилась на 40%. При этом в период карантина в полиции не фиксировали значительного увеличения сообщений.

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