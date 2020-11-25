В Берлине автомобиль намеренно врезался в ворота офиса Меркель

На одной из сторон машины было написано "Вы убиваете детей и пожилых людей".

Фото: скриншот видео

В Берлине автомобиль въехал в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель.

На машине с одной стороны была надпись "Остановите политику глобализации", пишет Der Spiegel.

С другой стороны машины, согласно фото в соцсетях, написано "Вы убийцы детей и пожилых людей".

BREAKING - A car rammed into the gate of Chancellor Merkel's office in Berlin, Germany. "You damned murderers of children and old people" and "Stop the globalization policy" was written on the car. pic.twitter.com/wCLeDqDelm — Disclose.tv ? (@disclosetv) November 25, 2020

Правоохранители обыскали автомобиль злоумышленника. О его личности пока деталей не сообщают, но известно, что ему 48 лет. Он задержан полицией.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в августе в Берлине участники акции против карантинных ограничений прорвали заграждения у здания Рейхстага. Некоторые протестующие успели подняться по лестнице в здание парламента. Чтобы их оттеснить, полиция применила газовые баллончики, произошли столкновения. Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали.