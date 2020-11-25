В Берлине автомобиль намеренно врезался в ворота офиса Меркель
На одной из сторон машины было написано "Вы убиваете детей и пожилых людей".
Фото: скриншот видео
В Берлине автомобиль въехал в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель.
На машине с одной стороны была надпись "Остановите политику глобализации", пишет Der Spiegel.
С другой стороны машины, согласно фото в соцсетях, написано "Вы убийцы детей и пожилых людей".
BREAKING - A car rammed into the gate of Chancellor Merkel's office in Berlin, Germany. "You damned murderers of children and old people" and "Stop the globalization policy" was written on the car.pic.twitter.com/wCLeDqDelm
Правоохранители обыскали автомобиль злоумышленника. О его личности пока деталей не сообщают, но известно, что ему 48 лет. Он задержан полицией.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, что в августе в Берлине участники акции против карантинных ограничений прорвали заграждения у здания Рейхстага. Некоторые протестующие успели подняться по лестнице в здание парламента. Чтобы их оттеснить, полиция применила газовые баллончики, произошли столкновения. Внутрь здания, где заседает немецкий Бундестаг, протестующие не попали.