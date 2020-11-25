В МинВОТ анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 в сервисных центров на КПВВ

Заместитель министра надеется, что такая услуга начнет работать до конца года.

В МинВОТ анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 в сервисных центров на КПВВ
Фото: Владислав Мусиенко

Украина планирует проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения с временно оккупированными территориями.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19", - сказала Голованчук в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что один сервисный центр уже работает в Счастье Луганской области. В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком Донецкой области, а также модернизированный в с. Чонгар Генического района Херсонской области у админграницы с Автономной Республикой Крым.

"В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ", - сказала Голованчук.

По ее словам, эта процедура будет происходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по услугам, предоставляемым на «первичке» в медицинском кабинете такого сервисного хаба.

"Будет осуществляться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию - ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", - подчеркнула замминистра.

Голованчук надеется, что такая услуга начнет работать до конца года.

"По крайней мере, средства на это искали, и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень важный момент, потому что сейчас граждане, заезжающие с оккупированной территории, делают тесты за свой счет и ждут, когда поступят результаты. Такой подход не совсем гуманен к нашим гражданам, учитывая, что все это - территория Украины", - добавила она.

Как сообщали, 19 ноября Контактная группа по Донбассу согласовала технические детали относительно разблокирования КПВВ "Золотое" и "Счастье".

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