Советник Авакова рассказал, что грозит украинцам, которые не заплатят штраф за отсутствие маски

Украинцев активно штрафуют за отсутствие защитных масок в общественных местах. Полиция наказывает нарушителей прямо на месте. Некоторым гражданам выносят предупреждение, а тех, кто грубо отказывается соблюдать карантин, штрафуют сразу.

По словам советника министра МВД Арсена Авакова, штраф за нарушение масочного режима от 170 до 255 грн накладывается на месте, тут же составляется административный протокол и человек обязан оплатить штраф.

Иван Варченко отметил, что людей, которые откажутся оплачивать штрафы, будут ожидать неприятности. Проблемы за неуплаченный штраф могут привести к тому, что человек не сможет воспользоваться какими-то привилегиями и возможностями, добавил советник Авакова.

Штрафы за нарушение масочного режима начали действовать в Украине с субботы, 21 ноября. За это время в общественных местах работники полиции оштрафовали более двух тысяч нарушителей, которые разгуливали без масок.

Согласно подписанному президентом Владимиром Зеленским закону "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" № 1000-IX, предусматривается наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых респираторов или защитных масок. В законе отмечается, что средства защиты могут быть изготовлены самостоятельно и должны закрывать нос и рот.