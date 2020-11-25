Минрегион взялся за национальную систему реестров и кадастров недвижимости

Министерство развития общин и территорий начало работу над системой реестров и кадастров недвижимости, адресного реестра и реестра сооружений. Об этом говорится в сообщении министерства.

Фото: donbasssos.org

Что планируют в министерстве

Согласно принятой концепции каждый земельный участок, здание, квартира и право собственности будет иметь уникальный идентификатор, который будет неизменным и будет выступать в качестве ключа для обмена данными. Это сделает невозможным мошенничество при регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Что войдет в систему

К национальной системы реестров и кадастров недвижимости должны войти пять реестров:

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ДРРП)

Государственный земельный кадастр (ГЗК)

Реестр зданий и сооружений, будет создан в составе ЕДЕССБ

Единый адресный реестр, должен быть создан

Обновленный Реестр административно-территориального устройства.

Как будут работать реестры

Между каждым из них будет организован обмен информацией и ускоренно их наполнение, а комплексные услуги будут предоставляться гражданам через «единое окно». Например, при оформлении права собственности больше не придется получать никаких выписок или справок, а получить комплексную услугу станет возможным и по другим обращениям. Вся информация из реестров будет отображаться автоматически.

При этом система также будет взаимодействовать с другими государственными реестрами, в частности с Единым государственным демографическим реестром (ЕДДР) и Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Напомним

В сентябре Министерство цифровой трансформации открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства.

Где доступен реестр

Реестр доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.