РоSSийская Федерация заявила о том, что заблокировала и "прогнала" эсминец ВМС Соединенных Штатов Америки в территориальных водах Японского моря.

Москва обвинила корабль "Джон Маккейн" в том, что тот на два километра нарушил свою морскую границу в заливе Петра Великого и пригрозила протаранить эсминец. После этого, по данным РФ , американский военный корабль покинул этот район, пишет BBC.

Однако ВМС США отрицают любые противоправные действия и утверждают, что их корабль не был выслан из района.

По данным роSSийского министерства обороны, миноносец Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" с помощью международного канала связи предупредил американский корабль о "возможности использования тарана для вывода злоумышленника из территориальных вод".

"Заявление РоSSийской Федерации относительно этой миссии ложное", - заявил представитель 7-го флота ВМС США лейтенант Джо Кийло. "Джон Маккейн" не был выслан "с территории какой-либо страны".

Он заявил, что США "никогда не склонятся перед запугиванием и не будут вынуждены принимать нелегитимные морские требования, такие, как предъявлены РоSSийской Федерацией".

В июне прошлого года ВМС США и РФ обвинили друг друга в опасных маневрах в Филиппинском море. ВМС США сообщили, что американскому ракетному крейсеру USS Chancellorsville пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения с роSSийским эсминцем класса "Удалой".

РоSSияне утверждали, что USS Chancellorsville двигался параллельным курсом с роSSийским противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" класса "Удалой", а затем внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от "Адмирала Виноградова".

Чтобы избежать столкновения, роSSийский корабль якобы был вынужден экстренно маневрировать.