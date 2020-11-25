Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

С начала суток обстрелов не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 24 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим тишины. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденне враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет. Огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного.

По позициям украинских войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате выстрела снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Тяжело раненый боец был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

"С начала текущих суток, 25 ноября, на всей линии разграничения наблюдается тишина", - констатируют в штабе ООС.

Как стало известно, от пули вражеского снайпера в пригороде Авдеевки погиб старший солдат 72-й ОМБР имени Черных Запорожцев 31-летний Вячеслав Минкин из Фастова.