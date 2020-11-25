Суд Польши продлил арест бывшему председателю "Укравтодора" Новаку

Суд согласился, что собранные прокуратурой доказательства достаточны для содержания подозреваемого под стражей.

Суд Польши продлил арест бывшему председателю "Укравтодора" Новаку
Фото: facebook/Славомір Новак

Апелляционный суд Варшавы оставил в силе решение суда первой инстанции о продлении на 3 месяца ареста бывшему главе "Укравтодора" Славомира Новака, которого подозревают в коррупции.

Об этом сообщает польский новостное агентство PAP.

Суд согласился с доводами суда первой инстанции о том, что собранные прокуратурой доказательства достаточны для содержания экс-чиновника под стражей.

Напомним, Новака задержали 20 июля в польском Гданське вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога.

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на разворовывание средств международных организаций.

Новака, который возглавлял польское министерство транспорта, Окружная прокуратура в Варшаве обвинила в коррупции. Обвинения охватывают период от октября 2016 по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Славомиру Новаку вручена украинское подозрение. 22 июля польский суд арестовал его на три месяца. 15 октября срок содержания под стражей для Новака был продлен еще на 3 месяца - до середини января.

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