Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31-год, у него были жена и сын.

Сегодня от пули вражеского снайпера в пригороде Авдеевки погиб старший солдат Вячеслав Минкин.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Фастовского городского совета.

Погибший военнослужащий был жителем Фастова. Ему был 31-год, у него были жена и сын.

По информации горсовета, Минкин в 2019 году был награжден медалью за участие в боях за Светлодарскую дугу.

Напомним, что 24 ноября было зафиксировано два нарушения мирных договоренностей.

Неподалеку Шумов роSSийско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер.

"В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжелораненного украинского защитника был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов", - говорится в сообщении.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, добавляют в командовании ООС.

Ранее 72-я ОМБР имени Черных Запорожцев

сообщила, что вражеский снайпер в пригороде Авдеевки ранил военнослужащего Операции объединенных сил. На момент сообщения тот находился в тяжелом состоянии.