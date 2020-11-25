Благотворительный фонд "Вернись живым" возглавил Тарас Чмут

Он будет возглавлять фонд до 9 апреля 2021 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Благотворительный фонд "Вернись живым" возглавил Тарас Чмут

Соучредитель Украинского милитаристского Портала Тарас Чмут назначен директором Благотворительного фонда "Вернись живым", который специализируется на помощи украинским военным.

Об этом в Facebook сообщил основатель и глава Наблюдательного Совета фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Отмечается, что Тарас Чмут будет возглавлять фонд до 9 апреля 2021-го, с возможностью дальнейшей пролонгации.

Тарас Чмут стал соучредителем Украинского милитаристского Портала в 2008 году. На тот момент ему было 16 лет. После начала роSSийской вооруженной агрессии в 2014 году помогал армии как волонтер, позже сам начал службу в рядах ВСУ, участвовал в боях под Широкино и Павлополем. После демобилизации работал в Украинском милитаристском Портале, стал соучредителем аналитического отдела фонда "Вернись живым».

"Несмотря на юный возраст, он является одним из наиболее профессиональное экспертов в сфере обороны, которых я знаю. И половину своей жизни он посвятил армии и войне. Я видел в Тарасе одного из будущих руководителей фонда и говорил об этом ему еще весной. Месяц назад Наблюдательный Совет после консультаций с сотрудниками решил, что его время пришло ", - написал Дейнега.

Напомним, в мае бывшая министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда стала новым главой правления фонда "Вернись живым".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Технический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - ЖелезнякТехнический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - Железняк
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Криклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарамиКриклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарами
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленского отрицают направление средств из COVID-фонда на строительство дорогУ Зеленского отрицают направление средств из COVID-фонда на строительство дорог
Фонд Порошенко передаст кислородные концентраторы Львовскому областному госпиталюФонд Порошенко передаст кислородные концентраторы Львовскому областному госпиталю
Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - ЗеленскийУкраина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский
МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19МВД не может выделить “Киевской службе спасения" деньги из фонда борьбы с COVID-19
Из Фонда борьбы с COVID-19 на строительстве дорог украдено 36 млрд гривен - экс-советник руководителя ОП УманскийИз Фонда борьбы с COVID-19 на строительстве дорог украдено 36 млрд гривен - экс-советник руководителя ОП Уманский
Филипп Ильенко возглавил Украинскую киноакадемиюФилипп Ильенко возглавил Украинскую киноакадемию
КСУ снял с повестки дня дело о Фонде гарантирования вкладовКСУ снял с повестки дня дело о Фонде гарантирования вкладов
Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19
ЦПК и фонд "Пациенты Украины" подают заявление в ГБР относительно министра СтепановаЦПК и фонд "Пациенты Украины" подают заявление в ГБР относительно министра Степанова
Владимир Зеленский разрешил тратить деньги из коронавирусного фонда на съемку сериаловВладимир Зеленский разрешил тратить деньги из коронавирусного фонда на съемку сериалов
Последние новости
Подгружаем последние новости