Благотворительный фонд "Вернись живым" возглавил Тарас Чмут

Он будет возглавлять фонд до 9 апреля 2021 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Соучредитель Украинского милитаристского Портала Тарас Чмут назначен директором Благотворительного фонда "Вернись живым", который специализируется на помощи украинским военным.

Об этом в Facebook сообщил основатель и глава Наблюдательного Совета фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Отмечается, что Тарас Чмут будет возглавлять фонд до 9 апреля 2021-го, с возможностью дальнейшей пролонгации.

Тарас Чмут стал соучредителем Украинского милитаристского Портала в 2008 году. На тот момент ему было 16 лет. После начала роSSийской вооруженной агрессии в 2014 году помогал армии как волонтер, позже сам начал службу в рядах ВСУ, участвовал в боях под Широкино и Павлополем. После демобилизации работал в Украинском милитаристском Портале, стал соучредителем аналитического отдела фонда "Вернись живым».

"Несмотря на юный возраст, он является одним из наиболее профессиональное экспертов в сфере обороны, которых я знаю. И половину своей жизни он посвятил армии и войне. Я видел в Тарасе одного из будущих руководителей фонда и говорил об этом ему еще весной. Месяц назад Наблюдательный Совет после консультаций с сотрудниками решил, что его время пришло ", - написал Дейнега.

Напомним, в мае бывшая министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда стала новым главой правления фонда "Вернись живым".