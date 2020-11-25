Антикорсуд за день закрыл три дела о недостоверном декларировании
Речь идет о делах экс-министра Насалика, нардепа Полякова и судьи ВАСУ Голяшкина.
Высший антикоррупционный суд 24 ноября сообщил о закрытии двух дел в отношении недостоверного декларирования в связи с тем, что Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
Об этом информирует пресс-служба ВАКС.
Сообщается, что 24 ноября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовные производства о декларировании недостоверной информации судьей Высшего административного суда и экс-министром энергетики и угольной промышленности.
В пресс-службе ВАКС не указывают фамилий должностных лиц, но Интерфакс-Украина в суде подтвердили, что речь идет об Олеге Голяшкине и Игоре Насалике соответственно.
Также в пресс-службе суда добавили, что Насалик "возражал против закрытия дела, поскольку был уверен, что сможет доказать свою невиновность".
В Центре противодействия коррупции утверждают, что Антикорсуд закрыл также дело экс-депутата Максима Полякова в части недекларирования.
"Высший антикоррупционный суд закрыл часть дела в отношении экс-депутата Максима Полякова, которая касалась лжи в его декларации. Поясним: в ВАКС слушается дело о незаконном получении Поляковым компенсации за номер в гостинице "Киев", хотя он использовал другую квартиру. К нему присоединили дело о его недостоверном декларировании. И вот часть по декларации закрыли", - сообщает ЦПК.
Ранее ВАКС во исполнение решения КС закрыл два уголовных дела в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова за недостоверное декларирование.
27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.