Украина пригласила Черногорию присоединиться к "Крымской платформе"

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время встречи с послом Черногории в Украине Драгицей Понорац пригласила черногорскую сторону присоединиться к работе инициативы "Крымская платформа".

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

Джеппар поблагодарила за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ .

Со своей стороны посол отметила, что Черногория занимает четкую позицию относительно непризнания роSSийской оккупации Крыма, активно поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины, а также присоединяется к санкционной политики ЕС в отношении РоSSии.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД , Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.