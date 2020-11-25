Украина пригласила Черногорию присоединиться к "Крымской платформе"

Черногорская сторона заверила, что занимает четкую позицию относительно непризнания роSSийской оккупации Крыма.

Украина пригласила Черногорию присоединиться к "Крымской платформе"
Фото: facebook.com/Mykhailo Shmatov

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время встречи с послом Черногории в Украине Драгицей Понорац пригласила черногорскую сторону присоединиться к работе инициативы "Крымская платформа".

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Джеппар поблагодарила за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ.

Со своей стороны посол отметила, что Черногория занимает четкую позицию относительно непризнания роSSийской оккупации Крыма, активно поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины, а также присоединяется к санкционной политики ЕС в отношении РоSSии.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.

Заинтересованность в работе над платформой выразили ряд стран, в частности Эстония, Словакия, США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Технический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - ЖелезнякТехнический дефолт в Украине возможен с сентября 2021 года - Железняк
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Криклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарамиКриклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарами
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Блок рекламы


Похожие новости
В МВФ заявили, что Украина ведет налоговую политику "на два фронта"В МВФ заявили, что Украина ведет налоговую политику "на два фронта"
Украина остается на 17 месте в мире по количеству больных ковидУкраина остается на 17 месте в мире по количеству больных ковид
Украина отмечает сегодня День Достоинства и СвободыУкраина отмечает сегодня День Достоинства и Свободы
Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководителей ПриднестровьяУкраина присоединилась к санкциям ЕС против руководителей Приднестровья
Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против БеларусиУкраина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси
Украина закупит вакцину от COVID-19 для 20 миллионов населения, - ЛяшкоУкраина закупит вакцину от COVID-19 для 20 миллионов населения, - Ляшко
Украина подала списки из 11 человек на обмен с РоSSией, - КравчукУкраина подала списки из 11 человек на обмен с РоSSией, - Кравчук
Украина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ по вопросам разблокировки КПВВ и обмена удерживаемымиУкраина предлагает созвать внеочередное заседание ТКГ по вопросам разблокировки КПВВ и обмена удерживаемыми
Украина бесплатно получит 4 миллиона доз вакцины от коронавируса - ЛяшкоУкраина бесплатно получит 4 миллиона доз вакцины от коронавируса - Ляшко
Украина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - ЗеленскийУкраина работает с МВФ над визитом миссии фонда в Киев, - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости