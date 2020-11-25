Суд отправил под домашний арест подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ

Об изменении меры пресечения в отношении всех подозреваемых ходатайствовала прокуратура - учитывая переквалификацию дела.

Суд отправил под домашний арест подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ
Фото: Національна поліція

Суд Харькова изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест еще шести, а всего 15 подозреваемым в нападении на автобус с активистами "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Харьковской области 27 августа.

Об этом заявил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, передает "Укринформ".

"24 ноября по решению суда шестерым подозреваемым, как и остальным подозреваемых, изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест", - сказал Чубенко.

Об изменении меры пресечения в отношении всех подозреваемых ходатайствовала прокуратура - учитывая переквалификацию дела.

Напомним, вечером 27 августа вблизи поселка Люботин в Харьковской области на автодороге группа лиц обстреляла пассажирский автобус, в котором находились представители ОО «За жизнь».

Позже стало известно о задержании сотрудниками Нацполиции лиц, подозреваемых в совершении нападения.

1 октября Харьковский апелляционный суд оставил под стражей 15 подозреваемых в нападении.

20 ноября прокуратура пересмотрела квалификацию преступлений. Если раньше всем инкриминировались хулиганство и покушение на убийство, то после этого - только хулиганство. В тот же день Киевский районный суд Харькова отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест трех фигурантов дела.

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