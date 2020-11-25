На Донетчине главу поселкового совета поймали на взятке в 100 тысяч гривень

Главу одного из поселковых советов Донетчины разоблачили в получении взятки в размере 100 тысяч гривень.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в октябре председатель поселкового совета требовала от представителя предприятия неправомерную выгоду в размере 100 тыс грн. За указанную сумму должностное лицо обещала подписать акты выполненных работ и перечислить на счет подрядной организации денежные средства за выполненные условия договоров по тепломодернизации детских дошкольных учреждений образования", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали председателя поселкового совета при получении последней части взятки в размере 80 тыс. гривень. Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение неправомерной выгоды, соединенное с ее вымогательством) Уголовного Кодекса и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.