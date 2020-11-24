Марченко заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

Глава Минфина считает, что вокруг переговоров с МВФ большое количество спекуляций.

Марченко заявил о прогрессе в переговорах с МВФ
Сергій Марченко
Фото: Міністерство фінансів України

Министр финансов Сергей Марченко заявил о прогрессе в переговорах с Международным валютным фондом и анонсировал быстрое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Подчеркиваю - значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций. Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше - в Верховную Раду Украины", - сказал Марченко.

Глава Минфина добавил, что сейчас в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.

"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - сказал Марченко .

Накануне внештатный советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что транша от Международного валютного фонда Украина в этом году не получит. Однако государство может достичь договоренностей на рабочем уровне, что позволит получить другие заимствования.

В МВФ заявили, что Украина ведет налоговую политику "на два фронта".

Еще в ноябре 2018 года Министерство финансов предупредило, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль для крупных компаний оставит Украину без программы Международного валютного фонда и приведет к дефолту.

Налог на выведенный капитал не работает в Украине до сих пор. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что пора ставить точку в вопросе этого налога, и он готов это сделать.

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