Венгерскому чиновнику запретили въезд в Украину за агитацию на выборах

Украина запретила въезд уполномоченному Правительства Вентрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Бережской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Грежи.

Он нарушил Избирательный кодекс Украины, согласно которому иностранцы не имеют права агитировать за какую-либо политическую силу - участника избирательного процесса. Об этом сообщили на сайте МИД .

24 ноября Иштвана Грежи не пропустили через государственную границу.

"Решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины. Законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда на территорию Украинского государства", - пояснили в МИД .

Дипломатическое ведомство призвало иностранных граждан, посещающих Украину, независимо от занимаемых ими должностей уважать законодательство нашего государства.

За кого именно агитировал Грежи - не сообщается.

Напомним, что 25 октября, в день местных выборов в Украине, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за незаконной политической агитации венгерских официальных лиц.

Кроме того, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии по причине агитации в Закарпатской области во время проведения в стране местных выборов. Один из них - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.