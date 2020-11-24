Налоговые каникулы, списание долгов и выплата 8000 грн компенсации, - Зеленский рассказал, какую поддержку получит бизнес

Физические лица-предприниматели смогут получить компенсацию, если их бизнесу запрещено работать в рамках карантина.

Президент Владимир Зеленский сообщил, каким образом государство будет поддерживать бизнес, который не сможет работать из-за введения карантина.

Соответствующее видео опубликовано Офисом президента.

Предполагается единовременное пособие тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина.

"Если вы ФЛП и вынуждены закрыть кафе, или наемный работник и вас увольняют, потому что кафе закрывается, вы сможете получить помощь в размере 8000 гривен", - сообщил президент.

Для этого нужно в приложении "Дія" ввести свои банковские данные и персональную информацию. После проверки данных, которая продлится несколько дней, 8000 гривен придут на карточку. По расчетам, такую помощь смогут получить более миллиона человек. Ее общий объем составит почти 10 млрд гривен.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. К примеру, владельцам кафе, которые сократили время работы, никого не уволили, но некоторых отправили в вынужденный отпуск, будет выплачена сумма "простоя" до 8000 гривен на одного работника.

Также будут компенсировать выплаты на уплату ЕСВ. Если усилением карантина запрещается определенная деятельность, бизнесмен получит компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников. К примеру, кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию в 8-10 тыс. грн.

Кроме того, погасят налоговые долги почти 4 млн граждан, если сумма долга до 3060 гривен. Всю сумму аннулируют. Также при усилении ограничительных мер введут налоговые каникулы. 200 000 ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов.

Планируется также восстановить программы, которые работали во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛПам с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице.

Соответствующие законопроекты в ближайшее время будут представлены в парламент.

Напомним, что сейчас в Украине действует карантин выходного дня. Работать можно продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могут работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны быть закрыты с полуночи субботы до полуночи понедельника. Такие ограничения ввели как минимум до конца ноября.

Трое министров не поддержали решение правительства о введении карантина выходного дня, которое было принято на заседании 11 ноября. Против инициативы высказались министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава МВД Украины Арсен Аваков и вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Представители бизнеса устраивали протесты из-за этого карантина во многих городах Украины. Городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", в Днепре местная комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собрать кворум, поэтому решение правительства не стали имплементировать.

Верховная Рада на заседании 17 ноября не смогла принять постановление с рекомендацией правительству пересмотреть карантин выходного дня, который был введен правительством на предыдущей неделе.