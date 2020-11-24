Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники

Министр предлагает встретить Новый год и Рождество в режиме онлайн.

Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
Фото: Осман Карімов

Министр культуры Александр Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники.

Он считает, что в праздники лучше отказаться от массовых мероприятий и провести их в режиме онлайн. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

"Безусловно, Правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере, будет что вспомнить", - считает Ткаченко.

"Последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось. Но вопрос, что нас ожидает завтра, - остается открытым. Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ожидать. Растянутая во времени «красная зона» не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику", - добавил министр.

Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что ввести локдаун могут в случае введения протокола сортировки больных COVID-19.

В Минздраве заявили, что потребуют от правительства введения в Украине более жесткого карантина, если ежедневно будут выявлять 30 тысяч больных коронавирусом.

Завтра вступит в силу постановление парламента, согласно которому правительство должно информировать об усилении карантина не менее чем за семь дней. Сейчас до конца ноября действует карантин выходного дня.

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