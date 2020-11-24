Ляшко заявляет, что украинские лаборатории недозагружены
Ляшко призвал обращаться на горячую линию в случае отказа от проведения тестирования.
Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать на коронавирус всех, кого направляют врачи.
Об этом сообщил в Facebook главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Тестирование методом ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19! Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи", - написал Ляшко.
Он также призвал требовать ПЦР-тестирования.
"В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!", - добавил Ляшко.
Напомним, вчера Виктор Ляшко заявил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. На совещании с президентом констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.