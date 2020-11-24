ВАКС снова отложил избрание меры пресечения для главы ОАСК Вовка, так как он не пришел в суд

Ни Вовк, ни его заместитель, ни судьи Окружного админсуда Киева на заседания не приходят.

Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение ходатайств по избранию меры пресечения в отношении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя и других судей этого суда.

Ни один из них не явился на вчерашнее заседание для избрания меры пресечения, следственный судья постановил отложить рассмотрение указанных ходатайств. Об этом сообщили на странице суда в Facebook.

"Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения заместителю Главы ОАСК назначено на 30 ноября 2020 года в 11:00. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Главе ОАСК назначено на 3 декабря 2020 года на 09:30", - сообщили в ВАКС.

Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения еще двум судьям ОАСК назначено на 3 декабря 2020 года на 10:00 и 13:00.

Напомним, что Павел Вовк не приходит на заседания по избранию меры пресечения еще с октября.

Павла Вовка и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

17 июля глве ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, главе Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

22 октября ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения Павлу Вовку и одному из судей Игорю Погрибниченко, потому что на него не явились подозреваемые и их защитники. То же самое повторилось и на остальных заседаниях.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.