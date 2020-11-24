Трамп согласился передать президентские полномочия Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп решил начать процесс передачи власти Джо Байдену, который победил на выборах в США . Пытаясь доказать факт фальсификации выборов и оспаривая результаты, Трамп решил все таки постепенно передавать бразды правления выбранному президенту США . Соответствующее заявление сделала председатель GSA Эмили Мерфи.

Это стал первый шаг на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах. При этом, борьбу за результаты выборов Трамп решил продолжить. И он все еще надеется, что его победа будет доказана.

Пока длятся судебные разбирательства, действующий президент поручил главе Администрации общих служб сделать "все необходимое" относительно "начальных протоколов" передачи власти новому президенту Байдену, и уже с понедельника, 30 ноября, демократ получит доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя избирательной гонки.

"Однако, в лучших интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать все необходимое по начальных протоколах. Я сказал своей команде сделать то же", – заявил Трамп.

Как стало известно, Дональд Трамп проиграл 34 судебных иска, которые были заявлены по результатам выборов, а выиграл лишь два. Попытки Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани убедить суды в массовых фальсификациях со стороны штаба его оппонента воспринимаются на данное время американской Фемидой как неубедительные.