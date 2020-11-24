Трамп согласился передать президентские полномочия Байдену
Действующий президент США Дональд Трамп решил начать процесс передачи власти Джо Байдену, который победил на выборах в США. Пытаясь доказать факт фальсификации выборов и оспаривая результаты, Трамп решил все таки постепенно передавать бразды правления выбранному президенту США. Соответствующее заявление сделала председатель GSA Эмили Мерфи.
Это стал первый шаг на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах. При этом, борьбу за результаты выборов Трамп решил продолжить. И он все еще надеется, что его победа будет доказана.
Пока длятся судебные разбирательства, действующий президент поручил главе Администрации общих служб сделать "все необходимое" относительно "начальных протоколов" передачи власти новому президенту Байдену, и уже с понедельника, 30 ноября, демократ получит доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя избирательной гонки.
"Однако, в лучших интересах нашей страны, я рекомендую Эмили и ее команде сделать все необходимое по начальных протоколах. Я сказал своей команде сделать то же", – заявил Трамп.
Как стало известно, Дональд Трамп проиграл 34 судебных иска, которые были заявлены по результатам выборов, а выиграл лишь два. Попытки Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани убедить суды в массовых фальсификациях со стороны штаба его оппонента воспринимаются на данное время американской Фемидой как неубедительные.