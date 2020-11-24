Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларации

Экс-министр будет обращаться в апелляционную инстанцию.

Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларации
Фото: Андрей Гудзенко

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик настаивает на продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании по сути, несмотря на отмену Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом он заявил в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

«Я получил статус подозреваемого, а потом еще и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал, - сказал экс-министр. Закрытие дела - это нарушение моих прав на доступ к правосудию и на справедливый суд, на компенсацию и восстановление моих прав, нарушенных действиями следствия».

В ходе судебного заседания Насалик отозвал ходатайство о закрытии дела, поданное государственным адвокатом на основании решения КСУ.

Суд отказал экс-министру в продолжении дела. Насалик заявил, что будет обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014 году.

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