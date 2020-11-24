Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессии

Согласно документу, порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессии
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания роSSийской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины", - говорится в сообщении.

Также законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Согласно документу, порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания роSSийской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении допуск дознавателей, следователей и прокуроров в зону боевых действий на Донбассе. Это позволит документировать преступления оккупантов против граждан Украины.

В августе 2020 года президент Владимир Зеленский подал законопроект о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в зону боевых действий.

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