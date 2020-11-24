Гендиректор КБ "Южное" умер от коронавируса

Александр Дегтярев возглавлял КБ "Южное" с 2010 года.

Гендиректор КБ "Южное" умер от коронавируса
Фото: пресслужба КБ "Південне"

Генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ «Южное». Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас великую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых. К сожалению, мы особенно остро это понимаем, когда теряем именно тех, кто умел ломать стереотипы и расширять горизонты", - говорится в сообщении.

Напомним, Александр Дегтярев с 1975 по 1999 год работал в КБ "Южное" на должностях инженера, старшего инженера, ведущего инженера, начальника группы, начальника службы маркетинга и коммерческой деятельности. С 1999-го - заместитель генерального конструктора - генерального директора по внешнеэкономической деятельности, с 2005-го - первый заместитель генерального конструктора - генерального директора КБ "Южное" по системному проектированию и комплексному развитию предприятия.

С 2003 года Дегтярев возглавил Украинское отделение Международной академии астронавтики. Кандидат экономических наук (2006), академик Международной академии астронавтики. Награжден орденом "За заслуги" III степени (2002), Заслуженный машиностроитель Украины (2004), лауреат Государственной премии Украины (2009).

В 2010 году он стал гендиректором КБ "Южное".

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