Советник Ермака Милованов: "От МВФ транша в этом году не будет"

Украина попытается достичь договоренностей на рабочем уровне, чтобы получить заимствования от других структур.

Советник Ермака Милованов: "От МВФ транша в этом году не будет"
Фото: finzah.com.ua

Внештатный советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что транша от Международного валютного фонда Украина в этом году не получит.

Однако государство может достичь договоренностей на рабочем уровне, что позволит получить другие заимствования. Об этом Милованов заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет "Українська правда".

"Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша этом году не будет", - отметил он.

Украина будет пытаться получить заимствования из других структур благодаря договоренностям на рабочем уровне.

"Это позитивный сигнал финансовым рынкам, что позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ, под приемлемые проценты", - добавил Тимофей Милованов.

Напомним, 20 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ожидает позитивного сигнала от МВФ о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

18 ноября представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что правительство рассчитывает на очередной транш от МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что пересмотру программы МВФ по Украине должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах.

МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $ 5 млрд) с немедленным выделением $ 2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша были намечены четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - в следующем году. Размеры второго и третьего транша - по $ 700 млн, третьего - $ 560 млн и четвертого - $ 980 млн.

Предполагалось, что виртуальная миссия первого пересмотра программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $ 350 млн от Всемирного банка и 600 млн евро от ЕС.

В сентябре представитель МВФ не смог назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделении второго транша.

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