Радуцкий предложил повысить акциз на сигареты для финансирования здравоохранения

По мнению нардепа, пачка сигарет должна стоить в Украине не менее 200 грн.

Радуцкий предложил повысить акциз на сигареты для финансирования здравоохранения
Фото: Макс Левин

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предложил поднять акциз на сигареты для обеспечения финансирования сферы здравоохранения.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Ведение отдельного акциза на крепкие спиртные напитки - дополнительный акциз, но который будет направлен только на здравоохранение, он должен быть адресным. Дополнительный акциз на табачные изделия, включая электронные сигареты, вейпы и все остальное. Мы считаем, что пачка сигарет должна стоить в Украине не менее 200 грн., а если все же лобби табачное не будет сильно вмешиваться, и парламент поддержит, то мы считаем, это дополнительно 6 млрд грн можно собрать уже в 2021 году", - сказал Радуцкий.

По словам нардепа, кроме этого, средства на здравоохранение могут быть взяты из программы большой приватизации. А также, если заработает закон об игорном бизнесе, 25% поступлений от игорного бизнеса должны быть направлены на здравоохранение.

Еще одним источником финансирования системы здравоохранения, по мнению Радуцкого, может быть система доплат, норма о которых была заложена в ст. 5 Закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, но не была в свое время поддержана Верховной Радой.

"Система здравоохранения Украины, так же как и другая система здравоохранения, не может существовать без института доплат ... Мы понимаем, что государство должно гарантировать 100% населения гарантированный пакет, это то, что должно финансироваться через НСЗУ. Но есть много дополнительной медпомощи, которая может финансироваться за счет добровольного медицинского страхования, добровольных взносов", - сказал депутат.

Он отметил, что комитет вместе с Минздравом и НСЗУ готовят законопроект, который унормирует эти виды финансирования, в частности, будут предложены изменения в налоговый кодекс, в котором будет предоставлена льгота или освобождены от налогов средства, которые идут на закупку полисов добровольного медицинского страхования как для предприятий , так и для работников.

"Мы считаем, что это дополнительно может дать в систему здравоохранения 20-25% от бюджета", - добавил Радуцкий.

По его словам, достаточное финансирование системы здравоохранения возможно при условии выделения 5% ВВП на программу медгарантий

Напомним, в сентябре Минздрав подавал запрос на 296 млрд гривен на финансирование здравоохранения в 2021 году. В проекте госбюджета на 2021 год расходы на здравоохранение составят 190 млрд гривен, из них 123 млрд грн - на реализацию программы медицинских гарантий. На борьбу с COVID-19 заложено 19 млрд гривен, из них 16 млрд гривен - на предоставление медуслуг в рамках программы медгарантий, 2,6 млрд гривен - расходы на вакцинацию от COVID-19, 1 млрд гривен - на оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения.

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