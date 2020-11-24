Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров заболел COVID-19

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь. Берегите себя!" - сообщил он.

Напомним, о возвращении к полноценной работе после COVID-19 сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. они оба получили негативные тесты на ковид и покинули "Феофанию", где лечились с 12 ноября.

Вышел из самоизоляции после получения отрицательного результата теста на коронавирус и глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. 20 ноября стало известно, что Арахамия сдал два теста на COVID-19. Первый показал положительный результат, второй - отрицательный. Поэтому лидер фракции пошел на самоизоляцию.